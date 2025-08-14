В бюллетене кандидаты будут стоять по алфавиту

Севгоризбирком утвердил количество и форму избирательного бюллетеня для голосования на осенних выборах губернатора Севастополя.

Всего изготовят 320 тысяч бюллетеней, пригодных для считывания комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Фамилии зарегистрированных кандидатов будут перечислены в алфавитном порядке. Их пять: Илья Журавлев (ЛДПР), Сергей Круглов («Справедливая Россия — За Правду»), Геннадий Кушнир (КПРФ), Михаил Развожаев («Единая Россия») и Ирина Салина («Новые люди»).

Избирательные бюллетени для голосования с использованием КОИБ печатаются на однородной целлюлозной бумаге белого цвета.

Текст размещается только на одной стороне избирательного бюллетеня.

На оборотной стороне типографским способом наносится защитная сетка краской красного цвета и две строки с микрошрифтом чёрного цвета.

В единый день голосования — 12, 13 и 14 сентября — севастопольцам предстоит выбирать губернатора, а жителям Гагаринского и Ленинского района — еще и депутатов советов муниципальных округов.