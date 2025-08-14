Рыбу на рынке «Чайка» хранили с нарушениями

Нарушения в хранении пищевых продуктов на рынке «Чайка» обнаружены сотрудниками Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Речь идет о проверке исполнения требований законодательства о качестве и безопасности пищевых продуктов. Проверка проводилась с привлечением специалистов Россельхознадзора.

«В ходе проверки выявлены нарушения требований при хранении и реализации рыбной продукции на рынке «Чайка». Установлены факты продажи в отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, маркировки, содержащей информацию о дате выработки, установленных сроках годности, условиях хранения, а также производителе», – говорится в заключении.

В результате в адрес хозяйствующих субъектов внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, продукция животного происхождения без маркировки уничтожена общим объемом 205 кг.

Также сообщается, что по принятым природоохранной прокуратурой мерам виновные лица привлечены к административной ответственности предусмотренной ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил) и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов) в виде штрафов на общую сумму 60 тысяч рублей.