Ремонт школы №14 в ноябре полностью не закончится

Ремонт средней школы №14 на ул. Льва Толстого идет полным ходом, но в процессе производства работ выявилась необходимость выполнения дополнительных объемов. Речь идет о пристройке, за счет которой можно было бы увеличить площадь школьной столовой. Об этом во время контрольной поездки заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его мнению, увеличить столовую, если уж речь зашла о ремонте, необходимо.

Сейчас идут работы в "старшей школе": в учебных классах, столовой, пищеблоке, актовом зале, спортзале, мастерских и санузлах. Строители прокладывают инженерные сети и коммуникации, занимаются черновой отделкой помещений.

Глава города назвал эти работы первоочередными и подтвердил срок их выполнения согласно контракту – ноябрь 2025 года. Однако после нужно будет заключать дополнительный контракт на ремонт здания начальной школы, ремонт фасадов, благоустройство территории.

Площадка за "старшей" школой также нуждается в приведении в порядок, что невозможно без перекладки с инженерных сетей. Словом, до сентября 2026 года сдать объект, наверное, не получится.

«Как всегда, будем делать все для того, чтобы после капитального ремонта по президентской программе дети и учителя пришли в полностью обновлённую школу», – сказал глава города.

Среднюю школу №14 начали ремонтировать весной этого года по президентской программе, в рамках регионального проекта «Все лучшее – детям» нацпроекта «Молодежь и дети».

Основному корпусу школы 88 лет, его построили еще до войны. В начале 60-х построили еще два корпуса.