Продолжается реконструкция Диорамы и мемориального комплекса на Сапун-горе

До конца года планируется провести гидроизоляцию фундамента здания музея, отремонтировать систему водоснабжения и поставить забор по всему периметру музейного комплекса.

Музей обороны Севастополя приступил ко второму этапу реставрации здания Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.», сообщила пресс-служба музея.

В настоящее время рабочие занимаются устройством гидроизоляции фундамента музейного здания. Для этого в его стенах бурятся отверстия (шпуры), в них устанавливаются специальные устройства – пакеры, через которые вводится специальный инъекционный состав для предотвращения проникновения влаги в камень. После затвердевания инъекционного состава пакеры демонтируют, а шпуры заделают.

Комплекс ремонтно-реставрационных работ также предусматривает капитальный ремонт системы водоснабжения. Построенный в советские годы пожарный резервуар за время эксплуатации пришел в негодность: в днище и его боковых стенках образовались трещины. Проектом предложено демонтировать старый резервуар и вместо него установить четыре современных стеклопластиковых с насосной станцией.

Кроме этого по всему периметру музейного комплекса установят ограждения протяженностью более 1100 метров. Сейчас забор установлен только напротив входной зоны со стороны шоссе.

Завершить ремонтно-реставрационные работы на Сапун-горе планируют осенью этого года.

Напомним, в 2021–2022 годах здание Диорамы уже реставрировали. Тогда были отремонтированы фасады, кровля, наружный смотровой балкон, входные порталы, оконные и дверные заполнения, заменены все инженерные коммуникации. Параллельно велась работа по реставрации художественного полотна и предметного плана.