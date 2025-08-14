Начинается запись в кружки и секции

Дворец детского и юношеского творчества и Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи открывают запись 15 августа. Станция юных техников, Малая академия наук, Центр военно-патриотического воспитания, Детская морская флотилия, Центр туризма, краеведения, экскурсии и спорта, Балаклавский дом детского и юношеского творчества — 23 августа.

В преддверии нового учебного года, учреждения дополнительного образования готовятся к старту приемной кампании на программы обучения по творческим, естественно-научным, техническим и гуманитарным направлениям.

— В городе работает широкая сеть учреждений дополнительного образования. Всего 202 организации, из которых большая часть — государственные — 189 и 13 частных, — рассказала заместитель директора департамента образования и науки Севастополя Елена Андрус.

По ее словам, все образовательные организации осуществляют порядка двух тысяч программ дополнительного образования по шести направлениям: социально-гуманитарные — в основном это изучение языков; военно-патриотическая тематика, гражданское воспитание и финансовая грамота. Очень интересное техническое направление, где изучают робототехнику, системное администрирование, 3D-моделирование, лазерную резку, программирование, учатся пилотировать беспилотные летательные аппараты, работают с нейросетями. Еще одно перспективное направление — научное, на занятиях ребята углубляют свои знания в математике, физике, биологии и других точных науках. А также художественное направление и туристско-краеведческое. В этом году открыты новые программы в МАНе — по информационной безопасности и мультипликации. В Центре поддержки одаренных детей «Таир» в рамках смены — экспериментальная химия и живопись.

Во всех учреждениях дополнительного образования 23 августа с 10:00 до 13:00 состоится День открытых дверей. Гостей ждут экскурсии, презентация программ, мастер-классы, а также возможность записаться в секции.

Как записаться?

Чтобы записаться на кружки нужно обязательно оформить сертификат дополнительного образования.

«Сертификат дополнительного образования детей — это электронный документ, подтверждающий включение ребенка в систему персонифицированного дополнительного образования. Сертификат как идентификационная запись оформляется один раз и действует до совершеннолетия ребенка. Кружки и секции родители и дети будут выбирать ежегодно, или несколько раз в год, если программа рассчитана на несколько месяцев, или ребенок сменит свои интересы», — объяснила Е.Андрус.

Получить сертификат дополнительного образования можно самостоятельно через сайт 92.pfdo.ru, непосредственно в образовательном учреждении — школе, детском саду; в Региональном модельном центре дополнительного образования детей на ул. Руднева, 41 («IT-Куб. Гагарин», кабинет № 8, понедельник-пятница с 13:00 до 17:00).