Как отметят День археолога в Херсонесе

17 августа в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» отпразднуют День археолога. Сотрудники музея подготовили целую программу мероприятий, которая начнется в 16.00 и продлится до 20.00. Это будут выставки, мастер-классы, авторские экскурсии и даже рок-концерт.

Все мероприятия рассредоточат по трем площадкам: у Центральной входной группы, в Византийском дворике, на поляне за Садом миниатюр.

На первой с 16.00 до 20.00 будет работать стендовая выставка «Быть археологом – это...», с демонстрацией фотографий с раскопок, дающих представление о профессии археолога и позволяющих окунуться в атмосферу полевой романтики.

Для самых любознательных музейные научные сотрудники проведут авторские экскурсии по Византийской экспозиции, оборонительным сооружениям, водохранилищу и районам древнего города. Некоторые экскурсии имеют интригующие и немного шутливые названия: «Размышления на фоне древних руин. Каким мог быть репертуар античного театра в Херсонесе?», «По главной улице шагая» и т.д..

В византийском дворике пройдут мастер-классы по зарисовке мозаики, изготовлению тематических сувениров и греческому языку. А еще все желающие смогут посетить выставку-ярмарку музейных книг, поучаствовать в викторине по истории древнего города и разучить базовые движения национального танца сиртаки!

На аллее между Византийским двориком и Монетным двором гости займутся камеральной обработкой материалов, а самым маленьким предложат порисовать. За Монетным двором участникам праздника покажут археологические находки из раскопок древнего города и из фондов музея-заповедника. Будут на празднике и реконструкторы, они визуализируют римских воинов в Херсонесе и в его округе, расскажут о скифах и генуэзцах в Крыму. Почувствовать себя юным археологом можно будет в специальной археологической песочнице!

Концерт русского рока начнется в 19.00 на поляне за Садом миниатюр. Перед зрителями выступит севастопольская группа «ГромЧЕ» («Гром Че Гевары»), ее ярким выступлением и завершится праздник.

Попасть на праздник можно очень просто, по билетам в музей-заповедник,