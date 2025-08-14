Экс-депутат Госдумы Бальбек объявлен в розыск

УМВД Симферополя объявило в розыск экс-депутата Госдумы Руслана Бальбека по уголовной статье, сообщает телеграм-канал МВД по Республике Крым.

Р.Бальбек был депутатом Госдумы с октября 2016 по октябрь 2021 года.

«Сотрудниками полиции УМВД России по Симферополю по статье УК РФ разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г. р., Цурканенко Андрей Михайлович, 12.09.1985 г.р., Крылов Сергей Викторович, 17.09.1960 г.р. Сотрудники полиции просят граждан, владеющих информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить в дежурную часть УМВД России по г. Симферополю по телефонам: +7 (3652) 773-110 или 102. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении.

А.Цурканенко — бывший руководитель Крымэнерго Андрей Цурканенко, а С.Крылов — мировой судья.