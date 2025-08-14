Будут судить за распространение заведомо ложной информации

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы 1986 года рождения.

Она обвиняется в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, что соответствует п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенное по мотивам политической, национальной ненависти и вражды, а также ненависти и вражды в отношении социальной группы).

Следствием установлено, что в июле 2024 года в интернет-мессенджере «Телеграм» женщина распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, что повлекло за собой дискредитацию и подрыв авторитета ВС РФ.

Как сообщается, преступная деятельность злоумышленницы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а Нахимовский районный суд г. Севастополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Севастополя для рассмотрения по существу.