Асфальт на рынке «Чайка» опять обещают отремонтировать
Покрытие севастопольского рынка «Чайка» обещают отремонтировать уже не один год. Его состояние вызывает справедливые нарекания со стороны жителей города.
Посетители рынка вынуждены быть очень внимательны и смотреть под ноги, дабы ненароком не споткнуться о неровности в асфальте. Это когда сухо. Зимой же важно не угодить в лужу и не подвернуть при этом ногу. Да что говорить, если в некоторых рядах, дабы скрыть выбоины, поверх асфальта уложены деревянные щиты или картонки.
Как пояснил «Севастопольской газете» директор рынка «Центральный» Игорь Цеханович, планы привести покрытие в порядок у администрации остаются.
– Пока наметили уложить асфальт в самом широком проходе между рядами, после возьмемся за пятый ряд. Работы будут производиться по мере поступления средств, – сказал И.Цеханович. Правда, в качестве сроков назвал расплывчато-неопределенные «две-три недели».
Его слова подтвердила и начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства Ксения Казанджиева.
– Действительно, запросы поступают. Точно в плане этого года у них запланирован ремонт покрытия, – заверила К.Казанджиева.