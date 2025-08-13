Запретили держать дома медведей, слонов и тигров

С 1 сентября в России вступает в силу обновленный список животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Запрет не распространяется на лицензированные зоопарки, цирки и дельфинарии. Там животные остаются на законных основаниях.

Соответствующее распоряжение правительство подписало еще в мае, утвердив перечень видов, которых нельзя держать в жилых помещениях.

Какие животные попали под запрет?

В списке восемь категорий животных: пресмыкающиеся; земноводные; паукообразные; млекопитающие; птицы; хрящевые рыбы; костные рыбы; коралловые полипы. Всего в документе 121 разновидность. Правительство запретило содержать кобр, все виды мамб, тайнанов, цепочную гадюку, питонов, длина которых превышает четыре метра. Ограничения коснулись каймановых черепах с размером карапакса более 30 сантиметров. В списке также оказались различные виды парнокопытных животных и приматов. Среди хищных млекопитающих: лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс и ирбис, пума, рысь обыкновенная, сервал и волк обыкновенный.

Кроме того, дома будет нельзя держать пингвинов, страусов, журавлей, фламинго и филинов. Ограничение также распространяется на ядовитых пауков, в том числе черную вдову, скорпионов и ряд тропических древесных лягушек.

В то же время документ предусматривает исключения. Ограничения не касаются профессиональных учреждений: зоопарков, цирков, океанариумов, дельфинариев и других организаций, имеющих лицензию на содержание подобных животных.

Почему ввели ограничения?

Запрет направлен на защиту как людей, так и самих животных. Большинство экзотических хищников опасно для владельцев и плохо адаптируются к жизни в квартирах. Кроме того, их содержание часто приводит к нарушениям санитарных норм и жестокому обращению.

Новые правила будут действовать до 2031 года. Владельцам запрещенных видов придется найти для них альтернативные места обитания – например, специализированные питомники или зоопарки.

Кто и как это контролирует

Контрольно-надзорную деятельность в этой сфере проводит Россельхознадзор. По словам начальника отдела внутреннего ветеринарного контроля и надзора по Республике Крым Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Карима Мбарки, в компетенцию ведомства входит проверка лицензированных организаций, таких как зоопарки, дельфинарии и другие культурно-зрелищные организации. Физическими лицами структура не занимается.

«Если к нам поступает информация, что какой-то человек – физическое лицо – содержит дома «запрещенных» животных, мы сообщаем в МВД и в муниципальные органы власти, — пояснил К.Мбарки. — Наше ведомство осуществляет надзор за условиями содержания животных в организациях, использующих животных в культурно-зрелищных целях».

Таких организаций в Крыму около 25 (в Севастополе в 2022 году было выдано четыре лицензии), все они в фокусе внимания Россельхознадзора. В текущем году ведомством проведено две плановых и одна внеплановая выездные проверки. Выявленные нарушения касались безопасности посетителей: отсутствие отжимных барьеров вокруг клеток и информационных табличек с предостережением о том, что в клетках находятся хищники. Кроме этого специалисты Россельхознадзора проверяют обеспечение животных питьевой водой, наличие и состояние бассейнов, теневых навесов и укрытий.