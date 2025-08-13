Волонтерскую деятельность нужно подтвердить на комиссии

Создана комиссия по назначению волонтерам и добровольцам компенсации при причинении вреда их здоровью или жизни. Мера направлена на защиту прав участников добровольческих движений и обеспечение справедливого рассмотрения случаев, связанных с их деятельностью.

Федеральным законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» предусмотрено, что в случае смерти, ранения или причинения другого вреда здоровью добровольца во время выполнения им волонтерской миссии, ему выплачивается компенсация за счет средств федерального бюджета. А подтверждать причинно-следственную связь между получением вреда здоровью или жизни добровольца и осуществлением им волонтерской деятельности будет спецкомиссия. Ее в Севастополе создают на основании указа губернатора.

Состав комиссии войдут представители департаментов образования, здравоохранения, соцзащиты, общественной безопасности, учреждений медико-социальной экспертизы, МЧС, УМВД, федерального агентства по делам молодежи, добровольческих или волонтерских организаций, представителей иных государственных органов и организаций.

Выданное заключение будет действовать бессрочно на всей территории Российской Федерации.