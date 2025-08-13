В Симферополе в тестовом режиме работает отечественный электробус

«В Крыму началась тестовая эксплуатация современного электробуса отечественного производства. Он уже вышел на улицы Симферополя и работает на автобусном маршруте №4 Неаполь Скифский — ул. Маршала Жукова (верхнее плато). Новую машину отличают высокая энергоэффективность, экологичность и высокий уровень комфорта, а также бесшумная работа двигателя и плавный ход. В салоне есть климат-контроль, USB-порты для зарядки гаджетов, система видеонаблюдения», — цитирует сообщение С.Аксенова в телеграм-канале ТАСС.

С.Аксенов отметил, что в случае успешного теста электробусы могут стать важной составляющей транспортной системы региона, что будет способствовать снижению нагрузки на окружающую среду и повышению уровня комфорта общественного транспорта.