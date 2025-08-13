В Симферополе в тестовом режиме работает отечественный электробус
Современный российский электробус в тестовом режиме начал работу на улицах столицы Республики Крым города Симферополя, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«В Крыму началась тестовая эксплуатация современного электробуса отечественного производства. Он уже вышел на улицы Симферополя и работает на автобусном маршруте №4 Неаполь Скифский — ул. Маршала Жукова (верхнее плато). Новую машину отличают высокая энергоэффективность, экологичность и высокий уровень комфорта, а также бесшумная работа двигателя и плавный ход. В салоне есть климат-контроль, USB-порты для зарядки гаджетов, система видеонаблюдения», — цитирует сообщение С.Аксенова в телеграм-канале ТАСС.
С.Аксенов отметил, что в случае успешного теста электробусы могут стать важной составляющей транспортной системы региона, что будет способствовать снижению нагрузки на окружающую среду и повышению уровня комфорта общественного транспорта.