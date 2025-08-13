В Севастополе виноград будут выращивать в теплицах

«В следующем году мы начнем субсидировать тепличное виноградарство. Уже есть первый претендент», — сообщила Наталья Матвеева, начальник управления отраслевого развития сельского хозяйства департамента.

Чиновники считают, что это важный шаг «для повышения доступности свежего винограда для жителей города».

В 2025 году на развитие виноградарства в Севастополе выделено свыше 700 миллионов рублей, включая федеральные средства. Поддержка дается как на технические, так и на столовые сорта винограда.

«Ограничений нет — любой желающий может обратиться в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка за субсидией», — пояснила Н.Матвеева.

Финансовая помощь направляется на закладку новых виноградников, уход за насаждениями до четырех и старше четырех лет, установку шпалерных конструкций и закупку сельхозтехники и оборудования. Особое внимание в 2025 году уделяется выращиванию столового винограда в теплицах. Департамент разработал новую меру поддержки, которая позволит компенсировать затраты на строительство и модернизацию теплиц.

В этом году департамент ожидает, что урожай столового винограда (пока еще с открытого грунта) составит порядка 200 тонн с общей площади почти 60 гектаров. Половину — 100 т соберут с 12 га в ООО «Эко-хозяйство «Родное». Предприятие специализируется на выращивании 17 сортов столового винограда: Ливия, Преображение, Кишмиш Лучистый, Аркадия и других.

Столовый виноград в Севастополе выращивают еще четыре предприятия: ООО «Агрофирма «Золотая Балка», ООО «СВЗ – Агро», АО «Артвин» и К(Ф)Х Курбан К.В.

Всего же виноградарством по данным департамента в Севастополе занимаются более 70 хозяйств.