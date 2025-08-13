Старый детский стадион станет новым физкультурно-оздоровительным комплексом

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 12 августа провел выездное совещание на ул.Частника с руководителями Ленинского муниципалитета и управления спорта. Пресс-служба главы города сообщила, что «в перспективе здесь появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс».

«Севастопольская федерация легкой атлетики активно развивается; спортсмены уже обращались ко мне с просьбой предоставить им площадку для тренировок, особенно в зимнее время. Поручил управлению спорта доработать концепцию ФОКа вместе с федерацией лугкой атлетики и другими заинтересованными федерациями: предварительно, планируем построить здесь комплекс, где смогут тренироваться наши спортсмены, в том числе легкоатлеты, зимой», — объяснил причину выезда на ул.Частника М.Развожаев.

Также глава города обратил внимание на удручающее состояние тротуара на ул.Щорса, примыкающей к бывшему детскому стадиону на ул.Частника. Он поручил департаменту городского хозяйства привести тротуар в порядок, а компании «Севтелеком» — отремонтировать свой колодец на этой улице.

Отметим, что на ул.Щорса археологи на этой неделе заложили шурфы, чтобы составить представление, нет ли какого культурного слоя или исторических объектов, которые могут помещать превращению стадиона в физкультурный комплекс.

А связисты уже 13 августа вышли чинить свой колодец.

Первая попытка не засчитана

Напомним, что стадион спортивной школы №6 на ул.Частника собирались ремонтировать и превратить в физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа — ФОКОТ — еще в 2019 году. Даже нашли подрядчика — симферопольскую фирму «Южный город», которая должна была подготовить проект.

Результат — в 2022 году ее руководителя оштрафовали на 1,3 млн рублей за срыв этого госконтракта.