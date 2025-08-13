Рыбаков поддержат субсидией

Правительство России направит более 240 млн рублей на поддержку предприятий рыбохозяйственного комплекса, ведущих промысел в Чёрном и Азовском морях.

Организации рыбохозяйственного комплекса, ведущие промысел в акватории Азовского и Черного морей, получат финансовую поддержку от государства в размере 241,3 млн рублей на частичное покрытие расходов.

Субсидии будут направлены рыболовецким организациям и рыбоводным хозяйствам Республики Крым и города Севастополя, а также Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

С помощью федерального финансирования компании смогут покрыть часть затрат на оплату труда работников и социальные отчисления (страховые взносы по обязательному пенсионному, медицинскому и социальному страхованию). Размер субсидии составит 20% стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, добытой рыболовной организацией или произведенной в рыбохозяйстве за предыдущие три года. При этом компании должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с показателями предыдущего года.

Господдержка будет предоставлена в рамках федерального проекта «Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса».