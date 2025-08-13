На Фурманова отремонтируют две подпорные стены и лестницу между ними

Жители много лет жаловались городским властям на аварийное состояние лестницы, ведущей с ул.Фурманова на ул.Карантинную. И вот наконец-то там начался капитальный ремонт.

Отыскать улицу, где сейчас идет очередной капитальный ремонт городского объекта, оказалось совсем не просто. Улицу Фурманова, являющуюся исторической, благоустроенной никак не назовешь. Она сбегает с холма в центре Севастополя в районе, некогда называемом Цыганской слободой. Здесь время словно остановилось: нет ни асфальта, ни центральной канализации, ни какой-либо иной городской инфраструктуры. Попадешь случайно — сразу и не сообразишь, где ты, куда идти. И тот факт, что здесь начались какие-то благоустроительные работы, уже прогресс!

То есть, лестница на ул.Фурманова была и прежде, но за десятилетия она заросла и пришла в аварийное состояние. Это, разумеется, комфорта жителям не добавило и они много раз обращались с жалобами в городскую администрацию.

И вот дождались! У основания лестницы на ул.Карантинной появился паспорт объекта: срок окончания работ — 10 декабря 2025 года.

Сейчас, по словам заместителя директора ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» Алексея Зубарева, процент готовности составляет около 30%.

— Проектом предусматривается ремонт двух подпорных стен и лестницы между ними. Будет восстановлена кладка подпорных стен, а основание самих лестниц будет частично выполнено из старого камня, частично — из приобретенного, — рассказал о фронте работ А.Зубарев.

Ремонт выполняет ООО «Строительная компания «А2», чей представитель обратил внимание на стекающую по левому боковому лотку жидкость, явно с примесью нечистот. По версии строителей, это вывод трубы ливневой канализации, к которой местные жители незаконно подключили канализационные стоки из своих домовладений.

— Проблема есть. Мы пытаемся ее решить совместно с водоканалом, уже сделали запрос. Пока вопрос на стадии обсуждения, думаю, какое-то решение будет принято, — заверил А.Зубарев.

Иного мнения на этот счет жители района: ливневок водоканала здесь отродясь не было.

— На улицах Киянченко, Тургенева и Фурманова городской ливневой канализации просто нет. Есть грунтовая дорога, по которой вода течет во время дождя. За десятки лет она уже пробила себе какое-то русло. Трубы, которые здесь кое-где можно видеть, проложили сами жители. Эти «сети» городом не прокладывались, они используются и для технических сливов из частных домов, — уточнил местный житель Алексей.

По словам А.Зубарева, на данном этапе будет отремонтировано 70 метров лестницы, но это только первый участок. Выше — еще один, судьба которого пока не решена.

Жительница улицы Галина Горбаченко довольна происходящими переменами.

— Живу на Фурманова 45 лет. Пройти невозможно: во время дождя все течет по ступенькам, замусорено, сливают нечистоты. Даже не верится, что теперь у нас появится благоустроенная лестница. Даже шум от стройки не мешает, на все согласны, лишь бы наконец сделали лестницу, — поделилась она.