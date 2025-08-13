Мобильного интернета может и не быть

Губернатор города Михаил Развожаев обратился к жителям в соцсетях с разъяснением причин перебоев: «Сейчас в Севастополе, как и на всем Крымском полуострове, временные отрезки ограничения мобильного интернета могут возрастать. Есть вероятность, что из-за дополнительных требований по обеспечению безопасности людей в условиях повторяющихся террористических атак со стороны Украины на регионы юга России услуги мобильного интернета будут недоступны на неопределенный период времени».

В период отключения мобильного интернета предлагается:

— пользоваться голосовой связью и смс;

— иметь при себе наличные деньги для основных трат, так как банковские терминалы, банкоматы, а также банковские приложения на смартфонах могут не работать;

— внести в телефонную книгу номера служб такси и быть готовым к уточняющим звонкам от водителей — их программы и навигаторы также не работают;

— для навигации заранее скачать офлайн-карты;

— пользоваться Wi-Fi, но только от доверенных источников. Незнакомые сети — это высокий риск кражи ваших данных с телефона.

Предупредите близких, что возможны отключения мобильного интернета. Объясните детям и пожилым людям, как общаться, если пропали привычные каналы связи.

Губернатор напомнил жителям Севастополя, что нельзя обсуждать вопросы связи и безопасности на открытых интернет-площадках: «Вопросы можно написать в личные сообщения правительства Севастополя vk.com/sevgovru, там их не увидят посторонние, а вы сможете получить ответ».