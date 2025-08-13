ЛДПР знает, как удержать молодежь в Севастополе

В мероприятии приняли участие активисты, волонтеры, представители молодежных организаций и заинтересованные горожане. Координатор регоионального тделения партии Илья Журавлев представил участникам комплексную программу, призванную сократить отток молодых специалистов из региона.

Отток молодежи — одна из острых и болезненных проблем Севастополя сегодня. Перспективные специалисты не могут найти работу дома и уезжают в поисках перспектив в другие регионы России.

ЛДПР предлагает создавать условия для занятости молодых жителей, развивая внутренний рынок труда, а также поддерживая молодых предпринимателей. Для этого, по словам И.Журавлева, необходимо обеспечить МСП доступными кредитами для открытия и развития бизнеса в регионе, активно поддерживать переработку в рыболовстве и снизить налоги для стартапов.

Кроме того, ЛДПР и И.Журавлев предлагают усилить работу по профориентации школьников, фокусируя ее на те отрасли региональной экономики, которые нуждаются в квалифицированных кадрах.

«ЛДПР находится на постоянной связи с молодежью Севастополя. Мы проводим круглые столы с участием студентов, привлекаем молодых людей к партийным проектам и, конечно же, разрабатываем и воплощаем в жизнь инструменты по улучшению жизни подрастающего поколения, — говорит И.Журавлев. — В первую очередь речь про будущее трудоустройство молодежи. Из диалога с молодыми людьми мы понимаем, что этот вопрос больше всего их волнует и поэтому стараемся, в том числе на законодательном уровне, создать эффективные меры поддержки молодых специалистов».

Своим мнением относительно программ ЛДПР, направленных на молодежь, поделился политолог Дмитрий Нечаев: «ЛДПР, пожалуй, стала сегодня главной партией России в аспекте системной работы с молодежью. И в этом надо видеть политическую новацию, которая обеспечит дополнительную поддержку этой политической силе в предстоящих электоральных кампаниях».

По мнению политолога, одной из наиболее ярких инициатив ЛДПР стоит считать заявление лидера партии Леонида Слуцкого, который потребовал ужесточить для мигрантов правила поступления в колледжи и техникумы, защищая тем самым русскую молодежь.

«Достаточно грамотная и перспективная инициатива, — подчеркнул эксперт. — Особенно если смотреть на нее в совокупности с активной работой ЛДПР по лоббированию интересов российской молодежи в государственных министерствах и ведомствах».

Кроме того, Д.Нечаев считает, что ЛДПР сегодня — одна из немногих парламентских партий, которая действительно смотрит в будущее, предлагая ввести обязательный курс по IТ-грамотности в школах, выдвигает предметные инициативы по улучшению материального положения молодежи, по ее самореализации и трудоустройству.