Из-за пожара перекрывали дорогу из Симферополя в Николаевку

Как сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым, возгорание сухой растительности произошло на открытой территории в 40 гектаров под Симферополем.

Существовала угроза распространения огня из-за сухой, жаркой и ветренной погоды. Пожарным удалось спасти дачный массив Новозбурьевка. На месте работала водоподвозящая техника, тракторы, применялись хлопушки и ранцевые огнетушители.

Из-за задымления перекрывалось движение на участке дороги Симферополь – Николаевка.

Пожар на площади 40 га удалось локализовать в 15.50. Всего к тушению огня привлекалось 48 человек и 12 единиц техники.

Минтранс Республики Крым сообщил о возобновлении движения по дороге в 17.26.