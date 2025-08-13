Чего только не найдешь в гараже

47-летний житель Сак купил гараж у 76-летней евпаторийской пенсионерки. При уборке мужчина нашел боеприпасы и сообщил об этом в отдел полиции «Сакский» с целью добровольной сдачи. Прибывшие в гараж специалисты извлекли 914 патронов различного калибра. Экспертиза признала патроны боеприпасами.

Как выяснилось, ранее гараж принадлежал погибшему супругу пожилой женщины. Учитывая обстоятельства уголовное дело полицейские не возбудили, а новому владельцу гаража оказали помощь в оформлении документов для получения выплат за добровольную сдачу обнаруженных боеприпасов. После произведения оценки сданных предметов вооружения мужчина будет поощрен денежным вознаграждением.

Полиция Крыма предупреждает, что за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов граждане подлежат уголовному наказанию по статье 222 УК РФ. А если гражданин обратится в органы внутренних дел добровольно, то он освобождается от уголовной ответственности и ему предоставляется денежное вознаграждение.