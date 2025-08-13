Автомобили не чинил, а деньги тратил

В Севастополе полиция задержала местного жителя, обманом похитившего более двух миллионов рублей у 12 клиентов СТО.

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратились 11 севастопольцев и житель Краснодара с заявлением о хищении у них денежных средств.

Как выяснилось, с 2017 по март 2025 года потерпевшие передавали для ремонта свои автомобили 38-летнему ранее судимому владельцу автосервиса. Договорившись об объемах и сроках работ, клиенты вносили предоплату за детали или даже полностью оплачивали стоимость ремонта. В оговоренный срок машины готовы не были. Механик объяснял это задержкой поставок запчастей и большим количеством заказов. Уверенные в добросовестности мастера клиенты соглашались ждать годами, другие забирали автомобили и требовали возврата денег. Но злоумышленник уже потратил их на погашение накопившихся долгов.

Когда ущерб перевалил за два миллиона рублей, а количество обманутых достигло дюжины, автовладельцы наконец-то обратились за помощью в полицию.

Автомеханика задержали, в отношении него возбуждены несколько уголовных дел по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.