Защитники Севастополя получат статус ветеранов боевых действий

В списке 11 регионов и территориальных образований, прилегающих к зоне специальной военной операции: Севастополь, Республика Крым, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области, а также города Анапа, Новороссийск и Геленджик.

Согласно новой редакции федерального закона «О ветеранах», военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и добровольцы, участвовавшие в отражении украинских атак на этих территориях, теперь имеют право на получение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий — для получивших ранения.

Статус ветерана боевых действий дает целый перечень разных льгот. Ветераны могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. Им положен бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства. При желании вместо льгот предусмотрены компенсирующие выплаты. Если бывший военнослужащий имеет пенсию за выслугу лет, то социальные выплаты в связи с инвалидностью или потерей кормильца увеличиваются на 32%.

Ветераны имеют право на компенсацию аренды и содержания жилья в размере 50%. Они освобождаются от налога на имущество (на один объект каждого типа – квартира, дом и гараж). Ветераны не обязаны уплачивать земельный налог с площади до шести соток.

После выхода на пенсию они могут обслуживаться в тех поликлиниках и больницах, к которым они были прикреплены во время службы. Им также предоставляется внеочередная медицинская помощь в рамках программы государственных гарантий. Ветераны имеют право на ежегодный отпуск в удобное для них время, а также на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 дней.