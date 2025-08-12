Стратегию развития городского транспорта подготовят к лету 2026 года

– Приступаем к разработке документов транспортного планирования: программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной организации дорожного движения, регионального стандарта и регионального плана транспортного обслуживания населения, – доложил С.Таматаев.

По его словам, к разработке документов в дептрансе приступят уже в августе, с намерением в мае-июне 2026 года выйти на финишную прямую, что включит также обсуждение с общественностью.

– Там нет определенных требований к общественным обсуждениям. Вместе с тем, однозначно мы будем обсуждать с Законодательным собранием, в Общественной палате. То есть, стратегия будет на слуху, люди смогут дать свои замечания, на основании которых будем корректировать план, — сказал руководитель.

Как прозвучало на заседании, новая стратегия включит модели и инфраструктуру, которая учтена в Генплане города.

– Такой как бы транспортный каркас в целом, со всеми моделями и с приоритетами: что в первую очередь строить, к чему приведет строительство тех или иных развязок... Это нужно, в том числе для участия в выделении денег на финансирование дорожной деятельности, — поддержал подчиненного губернатор Михаил Развожаев.

С.Таматаев пояснил, что создания стратегии с соответствующими нормативно-правовыми актами требует федеральное законодательство.

Он также уточнил, что меры, затрагивающие соседние регионы, как межрегиональные перевозки, будут согласовываться с Республикой Крым и Минтрансом РФ.