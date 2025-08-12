Сбербанк хочет пристроить себе парковку

У отделения банка на ул.Руднева, расположенного слева от дороги к ТЦ «Муссон», появится площадка для парковки автомобилей.

Для получения разрешения на ее размещение проведена государственная историко-культурная экспертиза, которая не нашла на этой территории каких-либо объектов культурного наследия и признаков культурного слоя.

В документе говорится, что в настоящее время на большей площади исследуемой территории (земельный участок с кадастровым номером 91:02:003001:1483) уже построено двухэтажное административное здание кредитно-информационного центра Сбербанка. Оставшаяся же часть, предназначенная для парковки, свободна.

В акте экспертизы указано, что общая площадь земельных участков, выделенных Сбербанку на ул.Руднева, составляет 2431 кв.м. Но на публичной кадастровой карте площадь этой территории почему-то намного меньше — всего 1184 кв.м. А примыкающая к участку Сбербанка земля предназначена для «культурного развития»: там собирались строить здания ТЮЗа и Театра танца.

Первый офис в Севастополе Сбербанк открыл на ул.Руднева в 2023 году. Это двухэтажное модульное здание.