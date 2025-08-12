Покажут три киноновинки за одну киноночь

Акция «Ночь кино» в ретрокинотеатре в этом году состоится 23 августа в ретрокинотеатре «Украина», зрителям по традиции представят хиты национального кинопроката, это будут три отечественные кинопремьеры.

«Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», снятый в жанре фэнтези – это новая версия истории о приключениях девочки Элли и ее песика Тотошки, которую однажды унес в волшебную страну Жевунов наколдованный злой колдуньей Гингемой ураган.

Оттуда вместе со своими новыми друзьями Страшилой, Железным Дровесеком и Трусливым Львом Элли отправляется в Изумрудный город для встречи с великим и ужасным волшебников Гудвином, чтобы он вернул ее домой, а заодно исполнил заветные желания ее друзей.

Почитателям фильмов о войне в рамках «Ночи кино» покажут фильм «Группа крови».

В центре повествования – события ноября 1943 года. Это душераздирающая история о пребывании советских детей – сирот в так называемом детском приюте в Вырице Ленинградской области. Дети живую в ужасающих условиях, их используется не только как рабочую силу, но и в качестве доноров крови для раненых немецких солдат. Но даже в этих условиях дети решаются на побег и совершают его.

Еще один фильм «Ночи кино» этого года называется «Пророк» – посвящен Александру Пушкину, точнее, молодым годам Пушкина. Поэт – любимец светского общества и одновременно объект всяческих превратностей судьбы: ссылок, дуэлей, безденежья. И если бы не роковая встреча с той самой единственной.

Акция «Ночь кино» – ежегодная, она организована Министерством культуры Российской Федерации совместно с Роскино и Фондом кино при поддержке МИД России. Соорганизатор акции – Российский фонд культуры.

В прошлом году общая аудитория в России и за рубежом составила более 800 тысяч человек, она охватывает более 120 площадок по всей России.

Показы включают адаптированные версии фильмов с субтитрами, а также тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.

О времени начала сеансов обещают сообщить дополнительно, примерно за неделю до акции.