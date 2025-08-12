О корабелах будущего расскажут экспонаты прошлого

Выставка «Корабелы будущего» откроется в ретрокинотеатре «Украина» и будет посвящена 120-летию морского технического образования в Севастополе. А ведь морское техническое образование в Севастополе – ровесник самого города, потребность в корабельных дел мастерах и корабельных инженерах возникла еще в XVIII веке. С тех пор города развивался, как центр кораблестроения и судоремонта.

В июне 1905 г. царь Николай II утвердил «Положение об учебных заведениях для подготовки судовых механиков торгового флота», а в августе 1905 года была открыта первая в России школа судомехаников. Впоследствии в различных учебных заведениях города – от ПТУ до Севастопольского приборостроительного института – готовили специалистов разного профиля в области судостроения и судоремонта.

Эти традиции продолжаются и теперь, в стенах Севастопольского государственного университета (СевГУ) и Севастопольского судостроительного колледжа.

Об этом расскажут выставочные экспонаты. Устроители выставки включат в экспозицию предметы из фондовой коллекции Музея обороны Севастополя, СевГУ, а также частных коллекций.

Открытие выставки запланировано на 15 августа в 16.00, она продлится до 28 сентября.