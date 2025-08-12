Новая инфекционная больница появится через пять лет

Правительство города перераспределило средства субсидий из федерального бюджета по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя на 2025-2027 годы.

Согласно документу, проект строительства городской инфекционной больницы на 200 коек начнут разрабатывать в 2027 году. На это предусмотрено 80 млн рублей. Непосредственно строительство лечебного учреждения запланировано на 2028 и 2029 годы. В общей сложности на реализацию проекта зарезервировано 3,28 млрд рублей по 1,64 млрд рублей на каждый год строительства.

Для размещения новой больницы изымут 51 земельный участок, предназначенный под ИЖС, на Камышовском шоссе.

О необходимости строительства новой инфекционки заговорили в 2015 году. Тогда планировали снести старую больницу на ул.Коммунистической и на ее месте построить новую. Но в 2019 году старую больницу решили не сносить, а новую — строить в другом месте. Это было правильное решение — во время пандемии ковида старая больница пригодилась, в ней даже достроили новый корпус.

В 2021 году начало строительства инфекционной больницы отложили на 2025 год: окончательное решение опланировали принять сразу после завершения строительства на Камышовском шоссе больницы скорой медицинской помощи и онкологического центра, которые до сих пор не построены.