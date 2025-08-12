Началась летняя перепись воробьев

В Крыму в акции принимают участие — 64 наблюдателя, которые уже насчитали 840 птиц. В Севастополе воробьев считают пока четыре волонтера: они заметили 55 птиц.

Экопросветительская Всероссийская акция «Воробьи на кустах» проводится ежегодно в два сезона: зимний и летний. Сейчас считают воробьев второй раз. Летняя перепись в этом году проходит с 9 по 17 августа. В ней участвуют 52 региона России и более тысячи наблюдателей.

В последнее время во многих странах мира отмечается снижение численности воробьев. Реальные причины специалистам до сих пор не ясны. Масштабного и системного отслеживания численности воробьев в России не проводили. Поэтому проводят их перепись. Она необходима для понимания ситуации и отслеживания изменений. Специалистам нужно собрать конкретные сведения о численности воробьев на максимально возможной по размерам территории. Особенно ценны регулярно поступающие сведения с одних и тех же точек или маршрутов наблюдения. Перепись воробьев проводят в России уже третий год подряд.

Согласно промежуточным российским результатам на 12 августа лидирует Москва — там активисты насчитали 2852 воробья. На втором месте — Санкт-Петербург — 2286; на третьем — Волгоградская область — 2091.

Региональный координатор проекта по Крыму и Севастополю Татьяна Пироженко рассказала «Севастопольской газете», что воробьев на полуострове считают отдельно — в Республике Крым и Севастополе. В акции с удовольствием принимают участие школьники и студенты, а также представители природоохранных организаций.

По словам Т.Пироженко, в прошлом году в летней переписи в Крыму участвовал 71 наблюдатель: насчитали 918 воробьев. В Севастополе птиц считали 26 волонтеров, их результат — 291 воробей.

Желающих присоединиться к Всероссийской переписи воробьев приглашают по ссылке vorobey.nbud.ru.

Люди и воробьи

За многие годы воробьи приспособились к жизни рядом с человеком. Соседство оказалось обоюдовыгодным: воробьи выкармливают птенцов насекомыми, помогая уберечь урожай от вредителей, и до недавнего времени птицы вили гнезда и находили пищу рядом с домами человека.

Но в последние годы ситуация стала меняться. В новых домах практически нет ниш, в которых раньше птицы укрывались от непогоды и безопасно выводили птенцов. Благоустройство парков: стрижка газонов, обрезка кустов, обработка растений химикатами от вредителей негативно сказываются на питании птиц и их способности высиживать птенцов. Особенно страдает популяция домóвого воробья, численность которого во многих обследованных регионах значительно снизилась .