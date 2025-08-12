Мобильные операторы введут меры поддержки абонентов на фоне отключений интернета

Крымские мобильные операторы «Волна» и «Миранда» введут меры поддержки своих абонентов на фоне вынужденных веерных ограничений мобильного интернета в регионе, сообщили ТАСС в компаниях.

Ранее в правительстве Республики Крым сообщили, что веерные отключения мобильного интернета на несколько часов или дней будут применяться в регионе. Ограничения необходимы для исключения возможности атаки вражеских БПЛА. Такие меры коснулись не только Крыма, но и еще более 60 регионов страны.

«В ближайшее время на период ограничений «Волна» предоставит своим клиентам возможность бесплатной отправки SMS, а также пакеты дополнительных минут для звонков на номера Республики Крым, Севастополя и Краснодарского края», — сообщили в пресс-службе оператора, отметив, что домашний интернет будет работать в штатном режиме.

В компании «Миранда-медиа» сообщили, что оператор также планирует ввести скидку на абонентскую плату и увеличение пакетов SMS в рамках уже действующих тарифных планов для абонентов Крыма и Севастополя.