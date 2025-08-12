Контроль рекламных конструкций передали департаменту архитектуры

С 1 августа за городским департаментом архитектуры закрепили функции контроля за соблюдением требований установки и эксплуатации рекламных конструкций, соблюдением требований к архитектурно-градостроительном облику города, за размещением информационных конструкций на территории Севастополя.

Кроме того, депарх теперь будет контролировать соблюдение сроков направления документов, материалов или сведений для размещения в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города.

Это означает, что департамент архитектуры должен осуществляться демонтировать незаконно установленные рекламные конструкции и контролировать размещение рекламы.

Прежде эти функции должен был реализовывать департамент городского хозяйства.

«Принятие данного постановления послужит основанием для внесения изменений в иные нормативные и правовые акты, регулирующие вопросы в сфере размещения рекламных и информационных конструкций», – констатировала при принятии соответствующего постановления в городском правительстве директор департамента архитектуры Юлия Шемонаева.

По мнению губернатора Михаила Развожаева, такое решение позволит убрать с городских улиц визуальный мусор, в соответствие с принятым дизайн-кодом.