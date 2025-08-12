Горхоз должен расплачиваться за укусы собак

Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку по обращениям двух местных жителей. Установлено, что в декабре 2024 на ул.Рабочая безнадзорная собака напала на 74-летнюю женщину и разорвала ногу. Потерпевшая вынуждена была обратиться за медицинской помощью.

В марте текущего года на ул.Громова в районе дома 52-А на несовершеннолетнего 2008 года рождения напала стая бродячих собак, одна из которых укусила подростка за левую голень. Юноша испытал сильную боль и испуг, ему была оказана медицинская помощь.

В сообщении пресс-служба прокуратуры Севастополя отмечается, что «вопреки требованиям действующего законодательства департаментом городского хозяйства не реализованы полномочия по отлову и содержанию животных без владельцев. В этой связи прокурор Нахимовского района направил в суд исковые заявления о взыскании с департамента компенсации морального вреда, причиненного нападением и укусами безнадзорных животных».

Нахимовский районный суд Севастополя вынес решение взыскать в пользу потерпевших компенсации морального вреда на общую сумму в размере 80 тысяч рублей.