В первые классы подано 4800 заявлений

Хотя прием документов продолжится до 5 сентября, уже теперь в первые классы севастопольских школ подано 4800 заявлений.

— В этом году мы планируем, что учебный год начнут примерно 21 тысяч детей в детских садах, примерно 51 тысяч учеников – в школах и примерно 10,5 тысяч студентов — в системе СПО (среднего профессионального образования), — сообщил на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 11 августа директор департамента образования Максим Кривонос.

По его словам, 1 сентября после капитального ремонта открываются школы №9,10, 41 и 13. Этим учебным заведениям уделяется особое внимание при подготовке к предстоящему учебному году в области обеспечения безопасности.

– У нас вся подготовительная работа началась еще в июне. Были сформированы шесть приемных комиссий, в состав которых вошли сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии. Обследуются 168 образовательных организаций всех форм ведомственной подчиненности и принадлежности, относящиеся к департаментам образования, культуры, здравоохранения и спорта, частные образовательные организации, а также кадетский корпус Следственного комитета, — продолжил М.Кривонос.

Он также рассказал о предстоящем проведении 21 августа Всероссийской тренировки во всех образовательных организациях РФ. Создан штаб, в который вошли представители силового блока.

— Наша специфика сейчас – проверить наличие и состояние укрытий и действия коллективов при получении сигнала «Внимание всем! Воздушная тревога!». Есть определенное задание — легенда, и проработан алгоритм действий коллектива при определении того или иного сигнала. Без участия детей, только коллективы, — уточнил М.Кривонос.

Особое внимание уделяется пожарной безопасности: наличию первичных средств пожаротушения, средств автоматической пожарной сигнализации, оповещению действий при пожаре и эвакуации. Понятие антитеррористической безопасности включает состояние и исправность систем комплексной безопасности, видеонаблюдения, систем доступа. Проверяются и действия частных охранных предприятий, охраняющих школы.

Заслушав доклад, глава города Михаил Развожаев поручил своему заму Павлу Иено до начала учебного года проверить транспортную безопасность подходов к школам, пешеходные переходы, а также их освещенность.

По словам М.Кривоноса, в департаменте планирует выполнить покос травы на подходах к школам, но это планируется сделать ближе к 1 сентября.