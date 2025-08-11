В этом году инвентаризируют шесть виноградных хозяйств

Согласно Федерального реестра виноградных насаждений, по состоянию на 1 июля 2025 года в Севастополе уже проведена паспортизация 322 виноградных насаждений площадью 5460,14 га, зарегистрировано — 52 субъекта виноградарства и виноделия. Из них в план Россельхознадзора по инвентаризации на 2025 год включено шесть субъектов на площади 3468,23 га.

Задача инвентаризации — проверка соответствия данных, которые хозяйства внесли в федеральный реестр, с реальной ситуацией на земле. При выявлении расхождений информация будет направлена в Министерство сельского хозяйства РФ для корректировки.

По данным департамента сельского хозяйства, сейчас в Севастополе под виноград отдано более семи тысяч га, из которых пять тысяч га — плодоносящие посадки. Остальное — это молодые насаждения. За 2023 год было заложено около 167 га, в 2024-м — более 250 га. Сбор технического винограда в 2024 году составил 24,3 тысячи тонн. Прогноз на 2025 год — более 25 тысяч тонн.

Интересно, что данные департамента отличаются от данных Федерального реестра виноградников. «В настоящее время в городе действуют 70 виноградарско-винодельческих хозяйств, включая крупные предприятия, фермерские хозяйства и индивидуальных предпринимателей», — сообщили в департаменте сельского хозяйства, тогда как Россельхознадзор знает лишь о 52-х.

В 2025 году на поддержку виноградарства и виноделия в Севастополе из федерального и регионального бюджетов выделено 961 миллион рублей. По состоянию на 1 августа средства получили 42 субъекта хозяйствования на общую сумму 730 миллионов рублей, что составляет 76% от запланированного.