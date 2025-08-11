Разрабатываю новые методы диагностики онкологии

В лаборатории «Молекулярная и клеточная биофизика» СевГУ начали изучать механические свойства раковых клеток с помощью атомно-силовой микроскопии. Исследования направлены на разработку новых методов диагностики и терапии онкологических заболеваний.

Атомно-силовой микроскоп (АСМ) позволяет исследовать поверхности материалов с нанометровой точностью. В СевГУ этот прибор изначально использовали для анализа полупроводников, теперь сфера его применения значительно расширилась. Вдохновением для нового направления стали работы доцента Николая Торхова, который несколько лет назад изучал механические свойства эпителиальных клеток и опухолей.

«Литературные данные показывают, что механические свойства клеток, такие как упругость и адгезия, могут служить важными маркерами, позволяющими отличить здоровые клетки от патологически измененных, — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории Андрей Мосунов. Это вдохновило ученых на продолжение работы, начатой Н.Торховым, они сосредоточились на исследовании микромеханических характеристик опухолевых клеток.

Методика АСМ позволяет получать данные о состоянии клеток без сложной подготовки образцов и использования флуоресцентных зондов. Это значительно ускоряет процесс анализа и открывает новые возможности для экспресс-диагностики.

«Наши исследования открывают новые возможности для экспресс-диагностики, помогая отличать здоровые клетки от больных. Преимущество метода в его простоте и скорости: не требуется использование флуоресцентных зондов, а подготовка образца занимает минимум времени. По сути, мы можем быстро определить, здорова ли клетка, или выявить отклонения. Кроме того, этот метод позволяет оценить, как клетка реагирует на различные препараты, поскольку они также влияют на механические свойства клеточной оболочки», — рассказал А.Мосунов.

Исследования с использованием АСМ интегрированы в два крупных научных проекта. В рамках гранта Российского научного фонда ученые разрабатывают препараты для тераностики — совмещения диагностики и лечения опухолей. Параллельно в проекте НЦМУ «Новые материалы специального назначения» исследуются углеродные наночастицы (фуллерены и наноалмазы) как транспортировщики лекарств. В обоих случаях важным этапом остается тестирование на клеточных линиях с последующим переходом к испытаниям на лабораторных животных.

Ученые планируют подготовить разработанные препараты к сертификации к 2030 году, сообщила пресс-служба университета.