Расплатился за пиццу прикольными деньгами

В МО МВД России «Сакский» обратился 18-летний продавец одного из круглосуточных заведений общепита: клиент расплатился за заказ поддельными купюрами.

Инцидент произошел рано утром, когда посетитель заказал пиццу общей стоимостью четыре тысячи рублей. Продавец принял оплату, но не сразу обратил внимание, чем расплатился мужчина. Позже, проверяя дневную кассу, юноша обнаружил среди настоящих денег две фальшивые купюры номиналом две тысячи рублей «Банка приколов».

По горячим следам оперативники задержали 43-летнего жителя одного из сел района. Сейчас он находится на подписке о невыезде, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество», максимальное наказание по которой — лишение свободы сроком до двух лет.