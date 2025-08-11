Рабочее движение на Адмирала Октябрьского запустят в конце года

Такой прогнозный план озвучил и.о.замгубернатора Павел Иено на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 11 августа.

— Идем в графике. На сегодняшний день из 212 буронабивных свай выполнено 147. Полностью выполнены все сваи верхнего яруса, их 83 штуки диаметром 630. Также выполнено устройство всех горизонтальных анкеров в количестве 50 штук. Производится торкретирование бетона подпорных стен, готовимся вывозить щебенку и опускать в нижний уровень буровые установки, — доложил П.Иено.

Чиновник еще раз напомнил, что проект сложный, что параллельно идет работа с экспертизой.

— Мы практически все технические решения согласовали, двигаемся поэтапно, сверху вниз. Но технологические процессы мы не можем ускорить, — отметил П.Иено.

Напомним, что необходимость ремонтировать подпорные стены на ул.Адмирала Октябрьского возникла после обрушения одной из них в ноябре 2023 года. Контракт в 750 млн рублей получила компания АО «ВАД». Срок ремонта — до 1 декабря 2025 года, а проект должен быть готов до 15 августа 2025 года.

В рамках капитального ремонта планируется восстановление конструкции подпорных стен с двух сторон улицы. Конструкция будет представлять собой два железобетонных яруса, между которыми устроят тротуар. Параметры подпорных стен не изменятся. Для отвода ливневых вод предусмотрены закрытые лотки с обеих сторон проезжей части.