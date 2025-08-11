Просят поставить на остановках хотя бы скамейки

В местах, где установка полноценных остановочных комплексов невозможна по различным причинам, жители расположенных поблизости домов просят установить хотя бы скамейки или навесы для более комфортного ожидания общественного транспорта. Речь идет о Красной горке, Сапун-горе и улице Станюковича на Северной стороне.

Вопрос обсуждался на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 11 августа.

— Ваши там отписались абстрактно. Я понимаю, что нормативы не позволяют, но это не значит, что люди не будут ожидать транспорта. Посмотрите, что можно сделать с точки зрения удобства: скамеечки, может, элементарно поставить, какой-то навесик организовать, — обратился к своему заместителю по вопросам транспорта Павлу Иене губернатор Михаил Развожаев.

Он распорядился выехать на место, дать предложения, что можно сделать и привести остановки общественного транспорта в порядок.