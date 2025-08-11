Программу реабилитации участников СВО в Севастополе будут расширять

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил работу, которая проводится в Севастополе для реабилитации участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

Поясняется, что В.Мурашко с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым провел ряд выездных совещаний на действующих и строящихся медицинских объектах города.

«Хотел бы отметить, что регион активно помогает участникам специальной военной операции. Это оказание медицинской помощи, реабилитационные мероприятия, психотерапевтическая помощь. <...> Безусловно, Севастополь прекрасно понимает значимость этого вопроса. Вижу, сколько вы уделяете этому внимания, вкладываете в том числе региональные средства», — приводятся в сообщении слова министра.

Глава Минздрава также отметил, что индивидуальное сопровождение ветеранов и участников СВО предусмотрено и в программе государственных гарантий.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, глава Минздрава РФ и губернатор Севастополя посетили врачебную амбулаторию в поселке Кача, где будет организовано отделение реабилитации. М.Развожаев рассказал министру, как подобная помощь уже осуществляется в селе Андреевка: в фельдшерско-акушерском пункте, который относится к городской больнице №4, созданы кабинеты ЛФК и массажа, оснащенные современным оборудованием, а также несколько палат. После открытия отделения в соседней Каче в Андреевке будет организована амбулаторная помощь и дневной стационар.