Проблемы в медицине стараются решать

О визите министра сообщил в соцсетях губернатор Михаил Развожаев, сопровождавший его.

«Приехали с ним на стройплощадку поликлиники на 400 посещений в смену на улице Молодых строителей. Работы идут в хорошем темпе, мы рассчитываем завершить их до конца года. Обсудили технологии, которые должны быть внедрены в работу современных поликлиник: цифровые сервисы и ускоряют, и упрощают работу медиков», — отчитался М.Развожаев.

Вторым объектом был родильный дом №2 на пр.Генерала Острякова. «Капремонт здесь закончился в 2021 году. Но технологии не стоят на месте, поэтому мы продолжаем регулярно дооснащение: в этом году в роддоме ввели в эксплуатацию новое оборудование, купленное по нацпроекту «Семья». Благодаря проведенной модернизации родильный дом сейчас имеет статус акушерского стационара третьего уровня, но наша цель — создание полноценного перинатального центра. Для этого занимаемся ремонтом и полным переоснащением грудничкового корпуса. На сегодня общая строительная готовность составляет 85%», — рассказал губернатор.

Третьим пунктом стала врачебная амбулатория в Каче, где заканчивается капитальный ремонт и параллельно идет прием пациентов.

На долгострой — объекты медкластера министра не повезли.

«Доложил Михаилу Альбертовичу о ходе строительства наших ключевых медицинских учреждений: больницы скорой медицинской помощи и онкологического диспансера на Камышовом шоссе», — написал губернатор в соцсетях.

Там сейчас завершается корректирование проектной документации. Обе больницы планируют достроить до конца следующего года, но «еще какое-то время потребуется для того, чтобы запустить обе больницы в работу».

«Но в любом случае — это будет очень серьезное изменение во всей системе здравоохранения Севастополя. Оно позволит, в частности, разгрузить первую городскую больницу, где сейчас сосредоточены хирургические отделения, и приступить к ремонту ее корпусов», — объяснил губернатор.

В ответ М.Мурашко пообещал направить экспертов министерства для помощи в подборе функционального оборудования, которое будет закупаться и устанавливаться в онкоцентр и БСМП.

Также на встрече с министром губернатор доложил, что в этом году в Севастополе полностью завершено лицензирование объектов здравоохранения, снизилась младенческая смертность, в том числе благодаря реализации программ скрининга новорожденных. Также снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди проблемных тем обсуждения губернатор упомянул вопрос дефицита кадров.

«Понятно, что проблем в медицине много, но мы стараемся планово их решать — в том числе, при поддержке Минздрава России», — оптимистично закончил пост о визите министра губернатор.