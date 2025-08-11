Приглашают стать участником новой «Битвы дронов»

Это масштабный молодежный фестиваль, направленный на формирование кадрового потенциала для высокотехнологичных отраслей в Севастополе. Его участники смогут показать навыки программирования и управления беспилотными аппаратами в трех стихиях: «Земля», «Вода», «Воздух».

Проводится «Битва дронов» в Севастополе уже второй раз.

Юные дроноводы — от 13 до 25 лет — пройдут обучение у профессионалов, научатся создавать собственные уникальные беспилотники. Финалистам предстоит пройти полосу препятствий, используя все знания, которые они получили во время учебы.

Зарегистрироваться на «Битву дронов-2025» можно по ссылке: vk.cc/cOi71a

Организатор фестиваля – «Центр развития человеческого капитала», соорганизаторы — Севастопольская станция юных техников и Международный центр искусств, науки и технологий «МИРА».