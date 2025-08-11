Причину цветения бухты Омега поручено изучить

Такое задание подчиненным озвучил губернатор Михаил Развожаев 11 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Вопрос возник после его контрольной поездки на пляж «Омега».

— Какие-то предложения вы готовили вместе с департаментом городского хозяйства. Посмотрите саму систему, разные там были инженерные предложения, как там наладить этот оборот воды, чтобы она не застаивалась, — обратился глава города к руководителю Севприроднадзора Юлии Гавриловой.

Он поручил оперативно проработать какой-то проект и просчитать его предположительную стоимость.