Пожароопасный сезон продолжится до 20 августа

Об этом 11 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

По ее словам, дальше будут смотреть по погодной ситуации: продлять или нет.

Исключение пожарная служба сделала для официально заявленных мест отдыха, информация о которых размещена на официальной странице Севприроднадзора.

На 1 августа в лесопожарных бриагадах задействованы 40 работников, восемь руководителей тушения пожаров, 22 единицы техники, 1672 единицы оборудования.

Все силы и средства сконцентрированы в пяти пунктах: на ул.Новикова в Балаклаве, в Мекензиевском лесничестве (ул.Гребная), на Севастопольской улице, а также в Терновке, Орлином и в Гончарном. Сотрудники Севприроднадзора проводят разъяснительные беседы с населением, убеждая их в опасности жечь костры.

В 2025 году было выявлено 102 нарушения, составлено 37 протоколов, начислено 460 тысяч рублей штрафов, из которых взыскано 280 тысяч.