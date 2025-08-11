На «Огурце» перепускают движение

На транспортной развязке «Огурец», что на 5-м километре, готовятся перезапускать движение, сообщил 11 августа на аппаратном совещании в городском правительстве и.о.замгубернатора Севастополя Павел Иено.

– По «Огурцу» произвели работы на четвертом съезде, сейчас проводим работы по второму съезду. Укладываем коммуникации. Планируем в сентябре приступить к работам по основному входу, – сообщил П.Иено.

Он пояснил, что имеет в виду выемку грунта в тоннельной части, на объекте планируется устанавливать буронабивные сваи, устраивать подпорные стены.

– Со встречным движением разобрались, поручение дал, подрядчик должен работы в кратчайшие сроки выполнить. Держим на контроле, – отчитался главе города его заместитель.