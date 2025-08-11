Ликвидация последствий крушения танкеров в Черном море продолжается

Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев 8 августа провел заседание правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе, сообщает пресс-служба кадмина.

«Водолазами под руководством «Морспасслужбы» собрано 1706 тонн замазученного грунта. Регулярно проводятся осмотры затонувших фрагментов судов, утечек нефтепродуктов не зафиксировано», — сказано в сообщении.

С начала работ на береговой линии очищено 920 км, в том числе повторно. Собрано более 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, продолжаются работы по его утилизации.

Завершена доставка всех секций коффердамов (временная водонепроницаемая конструкция, похожая на саркофаг) на производственную площадку. Средний процент смонтированных секций по всем коффердамам составляет 90%.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года во время шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе было введено чрезвычайное положение. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов.