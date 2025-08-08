Вторую очередь парка Победы строят по графику, но с претензиями

Контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию второй очереди парка Победы заключен между ГКУ ГС «ЕДКС» и АО «Севастопольстройпроект» со сроком — до конца 2025 года. Об этом «Севастопольской газете» напомнили в департаменте капитального строительства в ответе на информационный запрос, касающийся хода реконструкции парка. А большинство заданных вопросов так и остались без ответа. Все они касались сути иска ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» к подрядчику, поданному в мае 2025 года в Арбитражный суд Севастополя. Единая дирекция пытается обязать подрядчика устранить выявленные на стройке нарушения: и ограждения нет, и график работ отсутствует, и строительный городок размещен с нарушениями, и на выданные предписания нет реакции.

«Севастопольскую газету» также интересовало, в какой стадии готовности находится объект, есть ли опасность срыва реконструкции второй очереди парка, если нарушения на стройке приходится ликвидировать через суд.

Всё хорошо, всё хо-ро-шо!

В ответе говорится, что всё идет строго по плану, без нарушений и замечаний.

«Все работы выполняются в установленные сроки по согласованному рабочему, графику, сдачу объекта планируется осуществить в соответствие с условиями государственного контракта, строительный участок полностью огражден в соответствие с проектом организации строительства, временный строительный городок размещен согласно плану производства работ на объекте», — уверенно написал департамент и добавил, что «выявленные заказчиком нарушения производства строительно-монтажных работ, выданные в предписаниях, устраняются подрядной организацией в рабочем порядке».

И, да, в части не исполненных требований заказчика, ведется претензионная работа...

В развитие темы, в ответе также указано, что учреждением (ЕДКС — Ред.) подано исковое заявление об устранении недостатков и взыскании неустойки (штрафа) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в размере 300 тысяч рублей.

Добавим лишь, что очередное заседание суда по этому делу назначено на 11 сентября.