В СевГУ принято на 8,5 тыс заявлений больше, чем год назад

Всего Севастопольский госуниверситет принял в этом году более 20 300 заявлений на бюджетные места. Об этом сообщили в пресс-службе университета

На бакалавриат подано 11 854 заявления, на специалитет – 8 446, сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Александр Митус. По его словам, конкурсную на одно бюджетное место составил ситуацию 8,75 чел на место.

Ситуация на инженерных специальностях существенно не изменилась, а конкурс составил примерно 5 человек на место. Как и прежде, в приоритете – информационные технологии и специальности, связанные с атомной энергетикой. Зато на медицинские специальности («Медицинская биофизика» и «Медицинская кибернетика» в этом году конкурс вырос до 8 и 9 человек на место. На курс «Лечебное дело», финансируемый из городского бюджета, конкурс превышает три человека на место.

В 2025 году впервые прием на педагогические специальности проходит по конкретным образовательным программам, среди которых лидерство заняла программа «Русский язык и литература» с показателем – 14 человек на место. Самый большой конкурс зафиксирован на специальностях «Юриспруденция» и «Политология» (по 45 человек на место), «Государственное и муниципальное управление» (35), «Реклама» (42) и «Психология» (18).

По целевому приему на первый курс зачислены 118 студентов. Наибольший интерес у целевиков вызвали направления «Проектирование и постройка кораблей», «Атомные станции», а также педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Кроме того, заявки подали абитуриенты, планирующие учиться по целевым квотам по специальностям «Экология», «Архитектура», ИТ, радиоэлектроника, автоматизация и приборостроение.

Согласно новым правилам, целевые договоры заключаются после зачисления, до 1 сентября, а средний балл поступивших по целевому приёму составил 60,11.