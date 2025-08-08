В Батилимане всё экологично

Уникальный для Севастополя проект впервые реализован на особо охраняемой природной территории в строгом соответствии с правилами ООПТ и Лесного кодекса, сообщила пресс-служба правительства города.

В ответ на публикации в соцсетях о строительстве курортных домиков и прорытых для этого траншеях в Батилимане, для журналистов организовали туда пресс-тур.

Как выяснилось, три года назад компания «Дели Христо» получила в долгосрочную аренду два участка, выставленных на торги под обустройство рекреационной деятельности в урочище Батилиман. На первом участке возвели 34 комфортных эко-дома. Второй — предназначен для бесплатного палаточного городка туристов — арендаторы также следят за этой территорией, убирают, но коммерческой деятельности на ней не ведут.

Доступ на всю территорию площадью в 2,2 гектара остается открытым.

«Команда проекта приложила максимум усилий, чтобы все модули и коммуникации были расположены с учетом сложной экосистемы территории: использовали существующие дороги и тропинки, а если при размещении модуля напротив входа или окна росло дерево, преграждающее вход, то конструкцию сдвигали так, чтобы не затронуть это дерево. Еще до начала работ компания «Дели Христо», реализующая проект, провела подеревную топосъемку, все растения посчитали и зафиксировали. Сами модульные некапитальные средства размещения гостей установлены на площадках, созданных природой, без дополнительной расчистки места», — говорится в сообщении.

Арендованная территория не исключается из состава лесного фонда, не подлежит приватизации и остается под охраной государства. Все условия и ограничения зафиксированы в договоре аренды, включая недопустимость установки капитальных ограждений. Проезд на автомобиле на территорию эко-отеля также запрещен, допускается только специализированная техника. Доступ ко всем лесным участкам урочища Батилиман является бесплатным.

«Этот объект — пример создания современной инфраструктуры размещения туристов в лесу, с минимальным воздействием на окружающую среду. Доступ ко всем лесным участкам урочища Батилиман является бесплатным. Права граждан не нарушаются. Все действия Севприроднадзора и лесопользователя осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — объяснила директор департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

Заместитель губернатора Мария Литовко напомнила о поручении Президента развивать экологический туризм, но с особой заботой к природе. «На наш взгляд — это как раз очень хорошая такая комбинация. Это плюс и для экономики именно нашего региона: чтобы деньги за размещение туристов не уходили в соседние регионы», — считает М.Литовко.

Представитель арендатора Михаил Костылев рассказал, что все деревья на стройплощадке, в том числе особо ценные, были учтены и пронумерованы. Контроль за состоянием зеленых насаждений продолжится и после завершения строительных работ. Также фирма каждый день проводит уборку территории, собирает и вывозит мусор.

Отель заработает в сентябре. Переночевать в домике в Батилимане площадью от 13 до 27 кв.м с душем и туалетом будет стоить от восьми до 13 тысяч рублей.