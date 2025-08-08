«Самую красивую страну» показывают на Приморском бульваре

В этой экспозиции собраны работы победителей фотоконкурса на тему «Флора».

Фотоконкурс «Самая красивая страна» формирует уникальный образ России. Это ежегодный проект Русского географического общества. Впервые мероприятие прошло в 2015 году и сразу сделало заявку на то, чтобы стать самым масштабным российским фотоконкурсом дикой природы. В первый год 25 тысяч участников прислали около 200 тысяч снимков. А за 10 лет число присланных фотографий возросло до 730 тысяч Участником конкурса может стать любой человек независимо от места жительства, гражданства и возраста.

Основное открытие выставки состоится ближе к Дню географа и 180-летию Русского географического общества, которые отмечают 18 августа.