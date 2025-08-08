«Планета детства» не платила подрядчикам

Благодаря вмешательству прокуратуры погашены долги по исполненным госконтрактам перед субъектами предпринимательства в размере 27 млн рублей.

Прокуратура Севастополя во время проверки установила, что подведомственным департаменту образования автономным учреждением «Региональный детский образовательный центр «Планета детства» в 2024 году заключен 121 контракт на общую сумму 35,6 млн рублей. При этом длительное время оплата выполненных обязательств не осуществлялась.

Прокуратура внесла представление курирующему образование заместителю губернатора Севастополя об устранении выявленных нарушений. Департамент выделил 27 млн рублей на погашение задолженности. «Планета детства» задолженность перед исполнителями работ погасила.