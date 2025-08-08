Молодых перспективных ученых поддержат деньгами

Молодым ученым и аспирантам, ведущим перспективные исследования и разработки по приоритетным научным направлениям, будут выплачивать стипендии. Об этом сообщил директор городского департамента образования Максим Кривонос.

Прием документов начался 1 и продлится до 18 августа.

Всего будет назначено 30 стипендий по 50 тысяч рублей, которые будут выплачиваться ежемесячно в течение календарного года. Ее потенциальными получателями станут молодые ученые или аспиранты, обучающиеся очно.

До сентября планируется провести заседание комиссии с участием представителей всех высших учебных заведений города, а также представителей научных учреждений. Они коллективно обсудили критерии, позволяющие выбрать кандидатов.